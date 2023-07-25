Сегодня в Витебске перекроют движение в районе площади Победы и моста Блохина

ННВ • 25/7/23 16:15 • Падзеі

Вечером 25 июля в Витебске будут перекрывать движение из-за празднования Дня пожарной службы.



На полчаса с 17:30 до 18:00 перекроют участок Московского проспекта от дома №12 улицы Ленина и участок улицы Ленина от Московского проспекта до улицы Жесткова.

На час будет с 18:30 до 19:30 будет закрыто движение по улице Генерала Белобородова от улицы Ленина до улицы Буденого.

ОАО «Витебскоблавторанс» обращает внимание на необходимость заранее планировать маршрут передвижения по городу в указанные промежутки времени.