Водителя, таскавшего на буксире за авто «ватрушку» с людьми, приговорили к году исправительных работ

Зоя Машэка • 25/7/23 16:59 • Здароўе

В Орше завершился суд над водителем автомобиля, катавшем друзей на тюбинге, буксируемом машиной. «Аттракцион» закончился тяжелыми травмами.



Как следует из судебных материалов, 22 ноября прошлого года компания друзей устроила катания на надувных санках — тюбинге. Снаряд прицепили на буксир к авто, два человека уселись в тюбинг, а третий — за руль машины.

В какой-то момент во время покатушек силы инерции вынесли «ватрушку» за пределы проезжей части, и надувные санки врезались в дерево. Один из их пассажиров получил множественные переломы. Что характерно, водитель обнаружил, что тюбинг пустой только через какое-то время, когда остановил автомобиль.

10 июля суд Оршанского района и города Орши признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

На основании части 2 статьи 317 УК мужчину, управлявшего авто, приговорили к году исправительных работ и лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.

Кроме того, по решению суда владелица машины выплатит пострадавшему 5000 рублей компенсации.

Примечательно, что похожий случай произошел в том же Оршанском районе в декабре 2022 года. Тогда водителя приговорили к году «домашней химии».