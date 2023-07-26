Более полумиллиона рублей потратят на снос спального корпуса турцентра в Орше

Сяржук Серабро • 26/7/23 20:15 • Эканоміка

В Орше собираются потратить более полумиллиона рублей на снос здания учреждения образования.



Согласно информации тендера, это здание №5 на улице Ивана Черняховского. По имеющейся информации здание принадлежит Оршанскому районному центру физической культуры, туризма и краеведения детей и молодёжи.

Это двухэтажное кирпичное здание г-образной формы общей площадью 2094 квадратных метра. На плане указано, что оно является спальным корпусом.

Закупка производится в форме конкурса с ограниченным участием. Подрядчику предстоит не только снести здание, но и заделать проемы в соседнем, к которому оно примыкает.

Ориентировочная стоимость работ составляет 531 156 рублей. Финансируются они за счет бюджетных средств. Снести здание должны до конца октября этого года.