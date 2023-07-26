В Полоцке за два часа выпало больше половины месячной нормы осадков, в результате размыло улицу

Сяржук Серабро • 26/7/23 18:28 • Падзеі

25 июля в Полоцке всего за два часа больше половины месячной нормы осадков, поток воды размыл асфальтированную улицу.



Как сообщает МЧС со ссылкой на Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды в Полоцке за период с 16:19 до 18:19 в результате очень сильного дождя выпало 52 миллиметра осадков, что составляет 58% от месячной нормы и 178% от декадной.

После такого ливня в 18:28 спасатели получили сообщение о том, что поток воды подмыл грунт, что вызвало разрушение участка асфальтированной дороги в этом райцентре в районе дома №73 на улице Петруся Бровки.

Стихия разрушила участок улицы шириной 2 метра и протяженностью 3 метра. Люди во время чрезвычайной ситуации не пострадали. На время проведения работ по ликвидации последствий разрушения движение осуществлялось по объездным маршрутам. В 21:41 движение по улице Петруся Бровки была восстановлено в обоих направлениях.

В Витебске за вчерашние сутки выпало 32 миллиметра осадков, что составляет 34% от месячной нормы или 103% от декадной. Всего за 25 дней июля в областном центре выпало 73 миллиметра осадков, это чуть более 78% от месячной нормы.