Из-за угрозы очень сильных дождей в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности

Зоя Машэка • 27/7/23 18:09 • Экалогія

Сильные дожди, наблюдающиеся в отдельных районах по востоку, к вечеру распространятся на всю Витебскую область.



27 июля (четверг), в период с 17:20 мин до 21:00 сильные дожди пройдут большой части Витебской области и местами достигнут критериев очень сильных.

В результате очень сильных дождей могут происходить обрывы ЛЭП, отключение энергоснабжения, сильное ухудшение видимости на дорогах и затруднение работы транспорта, рост количества ДТП, подтопления.

Недавно очень сильный дождь прошел в Полоцке, где за два часа выпало 52 миллиметра осадков. В результате была размыта одна из улиц райцентра.