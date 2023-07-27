Найдено тело пропавшего в Витебске парня

ННВ • 27/7/23 17:43 • Здарэнні

21 летний Владислав Сивко, которого не могли найти с 8 июля, погиб.



Молодой человек, живший на улице Горбачевского, накануне «Славянского базара в Витебске» ушел из дому и пропал.

После окончания фестиваля в Витебске начались активные поиски исчезнувшего парня. ПСО «Ангел» объявил сбор добровольцев, для участия в прочесывании местности.

Поиски велись на протяжении трех дней. В них принималиучастие более 30 человек: родные и друзья, добровольцы ПСО «Ангел» из Витебска, сотрудники милиции и военнослужащие.

23 июля стало известно, что Владислав Сивко найден погибшим, об этом сообщил сайт ПСО «Беларусь».