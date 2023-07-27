Зоя Машэка • 27/7/23 17:17 • Здароўе

За четыре дня в Лепельском районе утонули два человека.



Вечером 26 июля в Лепеле в Лепельском озере утонул 45-летний безработный. Тело мужчины обнаружили в районе Дачной улицы, из воды его извлекли сотрудники МЧС.

https://mchs.gov.by/operativnaya-informatsiya/sutochnye-svodki-mchs/v-rb/427358/

23июля утонувшего мужчину нашли в реке Эсса возле деревни Черноручье. Работниками МЧС извлечен из воды утонувший гражданин, личность которого устанавливается, сообщается в сводках ведомства.

С начала года количество утонувших в регионе уже перевалило за полсотни.