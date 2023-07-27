В Витебске более стад девочек признаны потерпевшими от действий сексуального характера 35-летнего мужчины

Іван Дзедушкін • 27/7/23 18:34 • Крымінал

Более сотни несовершеннолетних девочек из Витебска пытался склонить к сексу 35-летний мужчина, некоторых он смог растлить.



По версии следствия, витеблянин с июля 2014 года по октябрь 2022 года в социальных сетях направлял сообщения развратного характера девочкам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в которых склонял их к вступлению половую связь и к иным действиям сексуального характера, в том числе за материальное вознаграждение.

Следствием установлено, что в указанный период мужчина совершил половые сношения и иные действия сексуального характера с лицами, заведомо для него не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Кроме того, одну девочку он склонил к изготовлению порнографический материалов, которые несовершеннолетняя отправляла ему.

Преступная деятельность любителя «клубнички» была пресечена в октябре 2022 года сотрудниками УНиПТЛ КМ УВД Витебского облисполкома. Потерпевшими по уголовному делу признаны 107 девочек.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели. Осмотрены и изучены мобильные телефоны и компьютерная техника фигуранта. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных специалистам ГКСЭ.

Согласно заключению комплексной психолого-сексолого-психофизиолого-психиатрической экспертизы фигурант каким-либо психическим расстройством (заболеванием), расстройством полового предпочтения, в том числе педофилией, не страдал. По своему психическому состоянию он может сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования 35-летнему мужчине предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса :

часть 2 статьи 167 УК — насильственные действия сексуального характера;

часть 1 и часть 2 статьи 168 УК — половое сношение и иные действия сексуального характера, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

часть 1 и часть 2 статьи 169 УК — развратные действия, совершённые лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении заведомо малолетней;

часть 3 стать 172 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления;

часть 2 статьи 343-1 УК — использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением.

С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.