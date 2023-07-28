Несмотря на дожди, уровень воды в Двине остается опасно низким для судоходства

Сяржук Серабро • 28/7/23 14:48 • Экалогія

На Двине в районе Витебска по-прежнему сохраняется опасно низкий уровень воды, при котором затруднено судоходство.



В начале третьей декады июля на реках бассейна Двины преобладал ровный ход уровня воды и небольшое понижение уровня. Тем не менее, дождливая погода с середины декады вызвала небольшое повышение уровня воды на большинстве рек, сообщает «Витебскоблгидромет».

Уровень воды в Двине в черте Витебска постепенно рос начиная с 20 июля, сейчас он ориентировочно составляет 49 сантиметров над нулем гидрологического поста.

Температура воды в течение недели существенно не изменялась и сохранялась в пределах +16 +21 °С.