Под Витебском утонул рыбак
На озере Вымно Спортивное утонул рыбачивший 44-летний мужчина.
Вечером 26 июля в милицию обратилась супруга рыбака, рассказавшая, что ее муж отправился рыбачить и к вечеру перестал выходить на связь.
Тело пропавшего рыбака нашли у деревни Ходорово в 60 метрах от берега, из воды его извлекли работники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.
Как писали «ННВ», на днях два человека утонули в Лепельском районе. Во всей Витебской области с начала года на водоемах и водотоках погибли уже более 50 человек.