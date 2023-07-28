Под Витебском утонул рыбак

Зоя Машэка • 28/7/23 14:26 • Здароўе

На озере Вымно Спортивное утонул рыбачивший 44-летний мужчина.



Вечером 26 июля в милицию обратилась супруга рыбака, рассказавшая, что ее муж отправился рыбачить и к вечеру перестал выходить на связь.

Тело пропавшего рыбака нашли у деревни Ходорово в 60 метрах от берега, из воды его извлекли работники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», на днях два человека утонули в Лепельском районе. Во всей Витебской области с начала года на водоемах и водотоках погибли уже более 50 человек.