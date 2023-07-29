Более 1,4 млн. руб. долгов — началось банкротство сельхозпредпрития украинского инвестора, работавшего в Бешенковичском районе

Сяржук Серабро • 29/7/23 20:19 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области возбудил производства по делу об экономической несостоятельности закрытого акционерного общества «Церерас групп», зарегистрированного в Бешенковичском районе.



Как следует из материалов дела, 99,9858% акций этого ЗАО принадлежит украинскому ООО «ДЖИ.КЕЙ.ПАРТС ГРУПП», главный офис которого находится в Киеве.

Весной 2018 года БелТА сообщало о том, что украинский инвестор намерен реализовать крупный проект в АПК в Сенненском районе. Руководство ЗАО «Церерас групп» (Украина) подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сенненским райисполкомом. По словам представителей компании, инвестпроект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса.

Однако, судя по всему, белорусская сторона переиграла условия и в результате 28 декабря 2018 года между ОАО «Бешенковичи агросервис» и ЗАО «Церерас групп» был заключен договор о совместной деятельности путем создания простого товарищества. В 2020-2021 годах район выделил предприятию земли, всего их было 5888 га, в том числе сельскохозяйственные, об этом написала районная газета «Зара».

Как видим, вначале государственные СМИ трубили о привлечении многомиллионных инвестиций в валюте. Но что-то пошло не так и летом 2021 года у ЗАО «Церерас групп» отобрали 2000 гектаров земли.

В ноябре 2022 года уже сам акционерное общество, как утверждает районка, добровольно отказалось от 2500 гектаров земли.

Хозяйство даже не смогло убрать урожай посеянной кукурузы. Початки остались на поле до весны, при этом еще в январе зерно оставалось вполне пригодным для использования.

В результате облисполком поручил до 1 мая перераспределить земли инвестора между другими землепользователями. Планировалось, что ими станут ООО «СущевоАгро», КФХ «Пшеничный двор» и ЗАО «Витебскагропродукт» филиал «БобровоАгро».

По состоянию на 30 июня задолженность ЗАО «Церерас групп» составила 1 418 962 рубля 85 копеек, при этом у должника имеется имущество на общую сумму 98 752 рубля 16 копеек.

Суд назначил предприятию защитный период до 17 августа.