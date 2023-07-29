Четыре вида медовухи и пивной напиток «Хорошая девочка» запретили продавать в Витебске. Что в них нашли?
Реализовавшиеся в Витебске в медовуха «Fix you» и пивной напиток «Хорошая девочка» российского производства запрещены Госстандартом к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь, так как не отвечают требованиям безопасности.
Медовуха изготавливается ООО «Салаир-М» (Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Маслянино).
В четырех видах напитка — с соком граната и вишни «Pomegranate Cherry», с соком черники и малины «Blueberry Rasperry», с соком киви и ананаса «Kivi Pineapple» и с соком манго и апельсина «Mango Orange» — нашли консервант бензойной кислоты (Е210) и ее соли бензоатов в количестве от 148 до 160 мг/кг при том, что эти добавки недопустимы при изготовлении медовухи. Кроме того, в двух напитках нашли синтетические красители азорубин (Е122) и тартразин (Е102).
Все эти химикаты, естественно не были указаны в маркировке. Российская продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.РА09.В.50091/22, в результате ее действие прекращено на территории нашей страны.
Также несоответствие в маркировке и содержании нашли в пивном напитке «Хорошая девочка» со вкусом дыни, произведенном ООО «Магистраль» (Российская Федерация, Курск).
В составе этой «девочки», которая оказалась вовсе не хорошей, обнаружены не заявленные изготовителем в маркировке и недопустимые для применения при производстве пивных напитков:
- синтетический краситель желтый «солнечный закат» Е110 в количестве 1,6 мг/кг;
- синтетический краситель понсо 4R Е124 в количестве 6,6 мг/кг;
- пищевая добавка консервант бензойной кислоты (Е210) и ее соли бензоатов в количестве 163,7 мг/кг.
При этом, как ни странно, при задекларированной изготовителем в маркировке продукции «спирт 5,2 % об.» фактическое значение объемной доли этилового спирта составило всего 4,0 %, сообщает сайт Витебской областной инспекции государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов и государственного метрологического надзора Государственного комитета по стандартизации.