Лукашенко направил в Витебскую область своим помощником бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло

Ігар Арцюх • 29/7/23 16:58 • Палітыка

Новым инспектором по Витебской области стал Игорь Брыло, указ о его назначении на эту должность Александр Лукашенко подписал 28 июля.



О намерении отправить Брыло на Витебщину своим помощником Лукашенко рассказал еще 21 июля во время селекторного совещания по поводу хода уброчной.

— Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю Брыло. А для того, чтобы все-таки мы Витебскую область поставили на ноги. Он знает, что делать. Но это мы отдельно с ним будем говорить о его работе. Но спокойной жизни там не будет! — заявил он тогда витебскому губернатору Субботину.

Игорю Брыло 51 год, он уроженец Борисова. В 1996 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины по специальности «Ветеринария».

В том же году устроился ветврачом в родном Борисове, а в 2004 году возглавил городскую ветеринарную станцию.

В 2008 году господин Брыло окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2009 по 2011 год занимал ряд руководящих должностей на предприятиях Минска и Минской области.

С 2011 года он встал на стезю чиновника, заняв должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Борисовского районного исполнительного комитета. А уже в 2013 году стал заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

В 2015 году Игорь Брыло получил еще одно высшее образование, он окончил Академию управления по специальности «Государственное и местное управление».

С 2021 по 2022 год — первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. С 10 февраля 2022 года — Министр сельского хозяйства и продовольствия.

На посту инспектора по Витебской области Игорь Брыло сменит Анатолия Линевича, освобожденного от этой должности в марте.

Примечательно, что в 2014 году для исправления ситуации в сельском хозяйстве, допущенной при докторе Александре Косинце, тоже назначили выпускника ВГАВМ Николая Шерстнева. Впрочем, такой тандем оказался не очень работоспособным, и все через несколько месяцев Косинца забрали в Минск, а его кресло занял Шерстнев, руководивший Витебской областью до 2021 года.

Интересно, что оба чиновника не чужды спорту. Правда, если Николай Шерстнев благоволил тяжелоатлетам и ставил рекорды в гиревом спорте, то Игорь Брыло был членом попечительского совета Белорусской федерации шахмат, а сейчас председатель Белорусской федерации конного спорта.