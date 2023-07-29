Прокуратура выявила, что техосмотр прошли только 41% комбайнов

ННВ • 29/7/23 18:40 • Эканоміка

На начало июля в Витебской области технический осмотр прошли только 41% комбайнов — прокуратура.



Прокуроры выявили факты искажения информации о готовности комбайнов к полевым работам, ненадлежащей подготовки зерноочистительно-сушильных комплексов и отдельно стоящих сушилок к уборочным работам, а хранилищ для загрузки урожая зерновых культур. Обнаружили случаи необеспечения аграрных организаций горюче-смазочными материалами для бесперебойной работы сельскохозяйственной техники, непринятия мер по ремонту и обслуживанию автозаправочных станций.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Витебской области направила в Витебский облисполком информационное письмо, в котором предложила обеспечить устранение выявленных нарушений и недостатков, дать принципиальную оценку работе должностных лиц райисполкомов, комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, а также руководителей хозяйств, не принявших мер по исполнению требований законодательства, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.