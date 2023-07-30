Большая Любавичская синагога в Витебске восстала из мертвых спустя 100 лет забвения. Фоторепортаж

• 30/7/23 22:38 • Рэлігія

В Витебске торжественно открыли восстановленную Большую Любавичскую синагогу спустя век после закрытия, здание полстолетия простояло заброшенным и почти разрушилось.
Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Церемония открытия Большой Любавичской синагоги и внесение в нее свитка Торы состоялась в областном центре 30 июля. На торжества съехалось много гостей, в том числе посетили его и председатели облисполкома Александр Субботин и горисполкома Николай Орлов. Также присутствовали дипломаты ряда европейских государств, представители иудейских общин Витебска, других городов и государств, представители иных конфессий.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Кирпичное здание Большой Любавичской синагоги было возведено в 1904 году. Спустя четверть века, в 1925 году Витебский окружной комитет КП(б)Б решил закрыл это культовое здание на ряду с тремя другими синагогами города. К июню 1930 года ее синагогу переоборудовали в рабочий клуб, там появился зрительный зал со сценой с кинобудкой, а также библиотека. Позже в здании разместился аэроклуб. После войны здание использовалось в качестве склада, пока его вовсе не забросили.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим

К началу XXI века здание синагоги уже стояло в руинах. По выражению витебского раввина Малкиеля Горгодзе от дома собрания остался только скелет, а на стенах красовалась надпись: «Синагога в которой не живет Бог».

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

— Казалось, что уже невозможно ничего с здесь сделать, — сказал раввин, но привел цитату из молитвы. — Барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим! (Благословен Ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни!)

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Как Бог может воскресить из мертвых, так восстала из руин Большая Любавичская синагога. Из скелета здания она воплотилась снова в бейт-кнесет — дом собрания.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Для восстановления синагоги, простоявшей в руинах полстолетия, потребовались невероятные усилия иудейской общины Витебска и помощь раввина Ицхака Когана. Теперь здание обрело, насколько это возможно, изначальный вид.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Воссоздана Большая Любавичская синагога в рекордные сроки — собственно работы по восстановлению здания начались прошлым летом, прошло немногим более года.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

В рамках открытия восстановленного здания прошла церемония написания последних букв в свитке Торы, который затем торжественно обнесли вокруг вновь обретенного дома собрания и поместили синагогальный ковчег (ивр. אֲרוֹן הַקֹּדֶש‎, арон а-кодеш — Ковчег Святыни).

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Подобная церемония в XXI веке проводится второй раз. Впервые это произошло почти ровно 10 лет назад — в 2013 году.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Напомним также, что в 2017 году впервые за столетие в Витебске была открыта синагога — «Шатёр Давида» на улице Грибоедова. В отличие от Большой Любавичской синагоги это было абсолютно новое здание, построенное «с нуля» и никак не воссоздававшее облик какой-либо из исторических синагог города.

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

Открытие восстановленной Большой Любавичской синагоги в Витебске. Фото Сергея Серебро / Opening of the restored Great Lubavitcher Synagogue in Vitebsk. Photo by Serge Serebro

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