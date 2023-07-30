Большая Любавичская синагога в Витебске восстала из мертвых спустя 100 лет забвения. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 30/7/23 22:38 • Рэлігія

В Витебске торжественно открыли восстановленную Большую Любавичскую синагогу спустя век после закрытия, здание полстолетия простояло заброшенным и почти разрушилось.



Церемония открытия Большой Любавичской синагоги и внесение в нее свитка Торы состоялась в областном центре 30 июля. На торжества съехалось много гостей, в том числе посетили его и председатели облисполкома Александр Субботин и горисполкома Николай Орлов. Также присутствовали дипломаты ряда европейских государств, представители иудейских общин Витебска, других городов и государств, представители иных конфессий.

Кирпичное здание Большой Любавичской синагоги было возведено в 1904 году. Спустя четверть века, в 1925 году Витебский окружной комитет КП(б)Б решил закрыл это культовое здание на ряду с тремя другими синагогами города. К июню 1930 года ее синагогу переоборудовали в рабочий клуб, там появился зрительный зал со сценой с кинобудкой, а также библиотека. Позже в здании разместился аэроклуб. После войны здание использовалось в качестве склада, пока его вовсе не забросили.

Барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим

К началу XXI века здание синагоги уже стояло в руинах. По выражению витебского раввина Малкиеля Горгодзе от дома собрания остался только скелет, а на стенах красовалась надпись: «Синагога в которой не живет Бог».

— Казалось, что уже невозможно ничего с здесь сделать, — сказал раввин, но привел цитату из молитвы. — Барух Ата Адонай мехайе ѓа-метим! (Благословен Ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни!)

Как Бог может воскресить из мертвых, так восстала из руин Большая Любавичская синагога. Из скелета здания она воплотилась снова в бейт-кнесет — дом собрания.

Для восстановления синагоги, простоявшей в руинах полстолетия, потребовались невероятные усилия иудейской общины Витебска и помощь раввина Ицхака Когана. Теперь здание обрело, насколько это возможно, изначальный вид.

Воссоздана Большая Любавичская синагога в рекордные сроки — собственно работы по восстановлению здания начались прошлым летом, прошло немногим более года.

В рамках открытия восстановленного здания прошла церемония написания последних букв в свитке Торы, который затем торжественно обнесли вокруг вновь обретенного дома собрания и поместили синагогальный ковчег (ивр. אֲרוֹן הַקֹּדֶש‎, арон а-кодеш — Ковчег Святыни).

Подобная церемония в XXI веке проводится второй раз. Впервые это произошло почти ровно 10 лет назад — в 2013 году.

Напомним также, что в 2017 году впервые за столетие в Витебске была открыта синагога — «Шатёр Давида» на улице Грибоедова. В отличие от Большой Любавичской синагоги это было абсолютно новое здание, построенное «с нуля» и никак не воссоздававшее облик какой-либо из исторических синагог города.