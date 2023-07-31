На Витебщине утонул еще один рыбак, теперь в Миорском районе

Зоя Машэка • 31/7/23 13:40 • Здарэнні

30 июля в Миорском районе утонул 67-летний пенсионер, рыбачивший с лодки.



Вечером того дня спасатели получили сообщение от дежурного Миорского РОВД об утонувшем человеке на озере Дворное Село, расположенном вблизи одноименной деревни.

Приехавший на место экипаж обнаружил, что в 60 метрах от берега плавает надувная лодкау, внутри которой находится человек, при этом его верхняя половина тела погружена в воду.

В 18:15 спасатели извлекли из воды тело утонувшего. Им оказался житель 67-летний города Миоры, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 27 июля утонувшего рыбака нашли на озере Вымно Спортивное в Витебском районе.