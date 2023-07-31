На Витебщине утонул еще один рыбак, теперь в Миорском районе

• 31/7/23 13:40 • Здарэнні

30 июля в Миорском районе утонул 67-летний пенсионер, рыбачивший с лодки.
Водолазы ОСВОД, аквалангисты и спасатели ведут поиск утонувшего, 2011 год. Фото Сергея Серебро

Вечером того дня спасатели получили сообщение от дежурного Миорского РОВД об утонувшем человеке на озере Дворное Село, расположенном вблизи одноименной деревни.

Приехавший на место экипаж обнаружил, что в 60 метрах от берега плавает надувная лодкау, внутри которой находится человек, при этом его верхняя половина тела погружена в воду.

В 18:15 спасатели извлекли из воды тело утонувшего. Им оказался житель 67-летний города Миоры, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 27 июля утонувшего рыбака нашли на озере Вымно Спортивное в Витебском районе.

            
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ