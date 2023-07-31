Священник нашел снаряды на дороге под Оршей

Іван Дзедушкін • 31/7/23 14:54 • Здарэнні

Дождь вымыл из грунтовой дороги под Оршей артиллерийские снаряды, их обнаружил священник.



Вечером 30 июля в милицию обратился настоятель одного из оршанских храмов Орши, который, возвращаясь с рыбалки, обнаружил на дороге взрывоопасные предметы.

На размытом участке автомобильной дороги у агрогородка Устье он заметил торчащие иш грунта предметы, похожие на снаряды. Всего в этом месте было обнаружено около 100 различных боеприпасов времен Второй мировой войны.

Из-за наступившей темноты обследование местности, не проводилось. Был выставлен пост милиции. В ближайшее время все место проверят саперы войсковой части 5524. После этого снаряды будут уничтожены, сообщает УВД Витебского облисполкома.