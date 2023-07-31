Вынесли приговор парню, сбившему в канун Нового года двух дорожных рабочих в Докшицком районе

Іван Дзедушкін • 31/7/23 16:47 • Здарэнні

В Докшицах завершился суд над 25-летним водителем, который 30 декабря 2022 года протаранил автомобиль дорожной службы и сбил двух рабочих.



В тот день молодой человек ехал на микроавтобусе «Peugeot Boxer» по автодороге М-3 «Минск – Витебск» в Докшицком районе. На 109-м километре неподалеку от деревни Бабцы столкнулся со стоящей в полосе движения машиной ремонтников, вылетел на обочину и сбил двух человек.

В результате дорожно-транспортного происшествия рабочие дорожной службы получили тяжелые травмы.

В результате 11 июля суд Докшицкого района признал водителя микроавтобуса виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к двум с половиной годам «химии». Кроме того, молодому человеку в течение 5 лет запрещено управлять транспортными средствами.