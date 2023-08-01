Чиновница брала взятки соляркой и закрывала глаза на нарушения колхозами природоохранного законодательства

Ігар Арцюх • 01/8/23 15:35 • Эканоміка

Начальницу одной из районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды Витебской области поймали на взятках.



Коррупционные преступления были выявлены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями региона.

Как оказалось, 40-летняя чиновница на системной основе получала взятки в виде дизельного топлива от должностных лиц сельскохозяйственных организаций района за не привлечение их к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства.

Установлено, что предприимчивая начальница инспекции фактически обложила «данью» районные предприятия. В период с ноября 2021 года по апрель текущего года она безвозмездно получила от них топливо в количестве около 500 литров. Государственным топливом женщина заправляла личный транспорт своего сожителя, утверждают силовики.