Под Витебском девочка упала в костер, она получила ожоги 23% тела

Зоя Машэка • 01/8/23 12:56 • Здароўе

В Витебском районе девочка прыгала через костер и упала в огонь.



14-летняя девочка с братьями 11-ти и 4-х лет отдыхала у бабушки в деревне Тарасенки. 31 июля дети играли у костра возле двора бабушкиного дома.

В какой-то момент девочка прыгала через костер, но споткнулась и упала в огонь. На подростке загорелась одежда. Потушив внучку, бабушка сразу позвонила матери детей и женщина, приехав с работы, сама отвезла дочку в больницу.

В результате неосторожности школьница госпитализирована в больницу с ожогами различной степени тяжести, около 23% тела. По факту происшествия проводятся необходимые проверочные действия, сообщается пресс-службой МЧС.