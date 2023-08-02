Продолжает сокращаться коровье стадо Витебщины. За полгода оно уменьшилось на 1200 голов

Ігар Арцюх • 02/8/23 17:53 • Эканоміка

Тенденция по сокращению поголовья коров в сельхозорганизациях Витебской области сохраняется уже третий год.



За шесть месяцев 2023 года коровье стадо региона сократилось уже на 1200 голов — в среднем на 200 коров в месяц. Сейчас поголовье коров в Витебской области составляет 179 500 животных, это на 3900 коров меньше, чем год назад.

Общее поголовье крупного рогатого скота на 1 августа при этом составляло 517 800 животных, за июнь оно увеличилось на 1200 голов, однако, это все равно на 7800 животных меньше, чем на аналогичную дату 2022 года.

Следует отметить, что из-за засухи сельхозпредприятия Витебской области к 1 июля смогли заготовить только 185 700 тонн кормовых единиц, что на 20,9% меньше, чем в прошлом году. При этом сенажа заготовлено почти на четверть меньше прошлогодних объемов.