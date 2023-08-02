Суперлуние над Витебском: сняли для вас осетровую Луну

Сяржук Серабро • 02/8/23 2:42 • Экалогія

1 августа в Витебске можно было наблюдать второе из трех возможных в 2023 году суперлуний. Для тех, кто спал, «ННВ» сделали фотографии этого явления.



Суперлуние – это астрономическое явление, представляющее собой достаточно редкий момент, когда совпадают полнолуние и максимальное приближения к планете Земля ее естественного спутника Луны.

В ночь с 1 на 2 августа Луна приближалась к Земле на расстояние в 357 311 километров. Прохождение Луной наиболее близкой к Земле точки своей орбиты и время наступления полнолуния сократятся до минимального значения для 2023 года. При этом видимый размер Луны достигал величины примерно 30 угловых минут, а яркость составляла около -12m.

Примечательно, что в интернете это суперлуние стали называть осетровым, так как у индейцев Северной Америки август считался очень удачным для ловли осетра, поэтому и нынешняя Луна — Осетровая.

Последнее в 2023 году суперлуние произойдет также в августе — в последние сутки этого месяца.