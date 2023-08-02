Только в Витебске клещи покусали почти шестьсот человек за семь месяцев
За медицинской помощью по поводу присасывания клещей в медучреждения Витебска и Витебского района обратилось уже 1614 человек.
Таким образом, только за июль от укусов клещей в регионе пострадали 487 человек.
По состоянию на 31 августа среди покусанных места атаки клещей распределялись так:
- 640 человек (39,65%) — Витебский район;
- 596 (36,93%) человек — собственно Витебск;
- 378 человек (23,42%) — другие регионы Витебщины.
А природный ландшафт, где присасывались клещи, распределился следующим образом:
- в сельской местности, дачных участках — 685 (42,44%);
- в лесной зоне — 673 (41,69%);
- в населенных пунктах — 223 случая (14,43%);
- на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 33 (2,04%).
Всего, за истекший период 2023 года зарегистрировано 55 случаев болезни Лайма, из них 13- связаны с укусами в осенний период прошлого года.
Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 357 клещей, из них 214 (59,94%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
Отметим, что по итогам полугодия борреллии находили у 57,31% поступивших на исследование клещей.