Только в Витебске клещи покусали почти шестьсот человек за семь месяцев

Зоя Машэка • 02/8/23 17:23 • Здароўе

За медицинской помощью по поводу присасывания клещей в медучреждения Витебска и Витебского района обратилось уже 1614 человек.



Таким образом, только за июль от укусов клещей в регионе пострадали 487 человек.

По состоянию на 31 августа среди покусанных места атаки клещей распределялись так:

640 человек (39,65%) — Витебский район; 596 (36,93%) человек — собственно Витебск; 378 человек (23,42%) — другие регионы Витебщины.

А природный ландшафт, где присасывались клещи, распределился следующим образом:

в сельской местности, дачных участках — 685 (42,44%); в лесной зоне — 673 (41,69%); в населенных пунктах — 223 случая (14,43%); на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 33 (2,04%).

Всего, за истекший период 2023 года зарегистрировано 55 случаев болезни Лайма, из них 13- связаны с укусами в осенний период прошлого года.

Специалистами Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья исследовано 357 клещей, из них 214 (59,94%) инфицированы боррелиями, микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Отметим, что по итогам полугодия борреллии находили у 57,31% поступивших на исследование клещей.