Более четверти миллиона рублей потратят на питание участников II Игр стран СНГ в Витебской области

Сяржук Серабро • 03/8/23 16:08 • Спорт

Проводится закупка услуг питания участников II Игр стран СНГ 2023 года для соревнований, которые будут проходить в Витебске и Орше. Узнали, сколько будут тратить в день на участника.



Питанием необходимо обеспечить участников соревнований по таиландскому боксу, которые будут проходить в Летнем амфитеатре в Витебске, и соревнований по боксу, которые состоятся в ледовой арене в Орше.

Питание рассчитано на спортсменов, тренеров, судей, медиков и волонтеров, а также некие клиентские группы и VIP-персон.

Согласно документации закупки планируется, что в лень на питание одного волонтера будут тратить 9 рублей; спортсмена, тренера, судьи, медика или члена клиентской группы — 60 рублей, а на VIP-персону — 150 рублей.

Всего таким образом затраты на питание при проведении соревнований по таиландскому боксу составят 90 210 рублей, а по боксу – 183 360 рублей. В сумме — 273 570 рублей.

Деньги на это возьмут из бюджета Витебской области.