В шесть раз выросло количество детей, пострадавших от половых преступлений — прокуратура Витебской области

Іван Дзедушкін • 03/8/23 15:02 • Крымінал

За полгода в Витебской области от преступлений против половой неприкосновенности пострадали 339 детей.



По данным областной прокуратуры отмечается резкий рост количества детей, пострадавших от таких преступлений, так как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 54 ребенка (рост в 6,3 раза).

Рост количества детей, пострадавших от тяжких и особо тяжких половых преступлений, еще больше — в первой половине 2022 года таких было 8, а в 2023 году — 170. Т.е. их количество выросло в 21,5 раза.

В немалой степени, вероятно, такая статистика связана с раскрытием преступлений 35-летнего мужчины, пострадавшими от действий которого стали 103 несовершеннолетние девушки.

При этом по данным Витебской областной прокуратуры за первое полугодие, в регионе сократилось количество убийств и покушений на них (-20%), умышленных причинений тяжких телесных повреждений (-53,3%), грабежей (-27,4%), а также краж (-23,3%).

Уровень преступности в Витебской области на 10 000 населения составил 39,9, что ниже республиканского показателя (44,6).