В Витебске за откаты задержали директора предприятия по благоустройству города. Видео

Іван Дзедушкін • 03/8/23 14:26 • Эканоміка

ГУБОПиК за откаты задержал директора витебского предприятия по благоустройству города, а также коммерсанта, получавшего контракты за мзду.



По версии силовиков, полученные заказы 62-летний руководитель госорганизации передавал на субподряд в фирму своего 41-летнего знакомого.

В благодарность за это коммерсант передавал директору городского предприятия денежное вознаграждение. Фигурантов задержали с поличным при передаче 2500рублей.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех эпизодов их противоправной деятельности. В настоящий момент достоверно известно не менее чем о четырех фактах взяточничества.