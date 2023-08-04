Крайне жаркая погода ожидается в эти выходные в Витебской области — до +34 °С

Сяржук Серабро • 04/8/23 15:58 • Экалогія

До +34 °С ожидается в эти выходные в Витебской области, из-за угрозы сильной жары объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков, в дневные часы 5 августа в отдельных местах Витебской области максимальная температура атмосферного воздуха может достигнуть +32 °С. При этом на большей части территории области ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы.

В Витебске в этот день столбик термометра может подняться до отметки +30 °С. «Витебскоблгидромет» предупреждает о возможности кратковременного дождя, а также грозы (вероятность 30-40%).

В воскресенье, 6 августа, жара только усилится. Местами по Витебской области максимальная температура воздуха достигнет +34 °С, днем при этом преимущественно будет без осадков. Возможен ветер порывами до 14 метров в секунду.

В 2010 году именно 6 августа температура в Витебске достигла +37,7 °С, но этот рекорд был побит уже 8 августа, когда столбик термометра поднялся до +37,8 °C, что пока остается абсолютным рекордом максимума температуры для нашего города.