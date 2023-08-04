На наряды для двух девушек потратят 12 400 рублей из бюджета Витебской области

Сяржук Серабро • 04/8/23 15:25 • Культура

За счет областного бюджета закупаются коктейльные и вечерние платья, а также народные костюмы для двух девушек. Цена вопроса — 12 400 рублей.



Закупку из одного источника проводит Витебский областной центр по обеспечению деятельности организаций сферы культуры, это два запроса о предоставлении сведений.

В первом закупаются два коктейльных мини-платья (ярко-красного или золотого цвета с отливом-глянцем из атласа или сатина со стилизованным «Слуцким поясом») общей стоимостью 2000 рублей, а также розовое и лавандовое вечерние макси-платья (особо праздничные) по 3000 рублей каждое.

Второй запрос о предоставлении сведений на два лота, каждый из которых — женский народный костюм. Один из них будет состоять из нижней юбки, платья, передника, пояса, головного убора, ювелирных украшений, а второй — нижней юбки, платья, юбки-поневы, пояса, головного убора, плата-накидки, множества ювелирных украшений. Костюмы также будут отличаться цветом и отделкой юбки и передника. Ориентировочная стоимость каждого гарнитура — 2200 рублей.

Закупка финансируется за счет средств бюджета Витебской области. Наряды должны быть поставлены в Минск до 6 сентября.