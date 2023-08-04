Под Витебском в болоте заблудились пенсионерка, ее дочка и две маленькие внучки — женщины пошли за грибами

Зоя Машэка • 04/8/23 13:25 • Турызм

3 августа под Витебском в болотистой местности заблудилась группа грибников — две взрослые женщины и две маленькие девочки.



Женщины отправились за грибами в лес в районе деревни Осиновка на юго-западе от Витебска. К обеду они забрели в топи и побоялись самостоятельно выбираться из леса, поэтому вызвали спасателей.

На поиски 70-летней бабушки, ее 33-летне дочери, а также 9-ти и 8-ми летних внучек отправили 4 единицы техники и 9 человек. При этом них 3 единицы техники и 7 работников предоставило МЧС.

Спасатели по кукурузному полю мы доехали до болотистой местности, дальше техника не прошла. Чтобы определить, где находятся женщины в разных местах опушки пожарные включали сирену на автоцистерне. С помощью триангуляции им удалось взять направление на заблудившихся витеблянок и пробраться к ним через болото.

Один из пожарных, который в водонепроницаемом костюме и страхуясь веревкой, добрался до грибников, помог им по очереди выбраться из болотной топи на твердую поверхность. И взрослые, и дети были в нормальном состоянии, помощь медиков им не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.