В Двине резко поднялся уровень воды. С чем это связано?

Ігар Арцюх • 04/8/23 14:20 • Экалогія

За два дня уровень воды в Двине в черте Витебска вырос почти вдвое.



Как сообщает «Витебскоблгидромет» на Двине в районе Витебска уровень воды поднялся выше опасно низкой отметки, улучшились условия для работы речного транспорта.

По неофициальным данным, 3 августа уровень воды на гидрологическом посту в Витебске вырос сразу с 61 до 101 сантиметра над нулем поста, а сегодня — еще на 10 сантиметров. При этом предыдущие несколько дней он колебался на 1-2 сантиметра.

Судя по всему, в четверг начался сброс воды из водохранилища Витебской ГЭС, где накопился большой ее запас в результате прошедших в верховьях реки обильных дождей.

Температура воды в Двине также постепенно повышается, в настоящий момент в черте Витебска вода в реке прогрелась до +21 °C.