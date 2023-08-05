Из набережной в устье Витьбы опять бьёт струя воды. Фотофакт

Сяржук Серабро • 05/8/23 15:48 • Экалогія

Уже не первый год в Витебске из бетонной стены набережной в устье Витьбы после дождей вырывается поток воды.



Впервые эту трещину в стене площадки, на которой установлена скульптура Золотой Рыбки, горожане заметили в марте 2019 года. С тех пор вода пробивает бетон в этом месте регулярно.

Спустя несколько лет вода сделала в бетонной стене уже неплохую промоину. Примечательно, что рядом находится вывод штатной дренажной трубы, но она проложена гораздо выше чем отверстия, которые вода промывает сама.