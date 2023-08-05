Красный уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье из-за сильной жары

ННВ • 05/8/23 15:12 • Здароўе

Днем 6 августа (воскресенье) максимальная температура воздуха в Беларуси составит +31..+34 °С, местами, при этом в Брестской и Гомельской областях на большей части территории он достигнет +37 °С.



В связи с этим неблагоприятным природным явлением уровень опасности по стране поднят с оранжевого до красного.

В Витебской области в этот день максимальная температура атмосферного воздуха достигнет +34 °С, при этом преимущественно будет без осадков. Возможен ветер порывами до 14 метров в секунду.

Сегодня, 5 августа, на момент публикации этого материала воздух в областном центре уже прогрелся до +26,9 °С, такая же температура фиксируется в Орше, в Верхнедвинске столбик термометра поднялся до отметки +27,5 °С, в Россонах — +27,2 °С.