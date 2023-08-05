Похитители коров попали под суд в Дубровенском районе. Кем они оказались?

Ігар Арцюх • 05/8/23 20:28 • Эканоміка

В Дубровенском районе вынесли приговоры двум похитителям коров, из-за которых один из колхозов лишился четырех буренок.



На скамье подсудимых оказались бригадир и животновод этого хозяйства. Согласно материалам дела, двое сельчан в сговоре с третьим лицом завладели имуществом предприятия.

В июле и августе 2022 года они совершили хищение 4 коров, принадлежащих колхозу. Кроме того, в июле того же года чтобы скрыть исчезновение двух коров бригадир внесла заведомо ложные сведения в официальные документы.

Суд Дубровенского района признал работников сельхозпредприятия виновными в хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а бригадира, кроме того, еще и в внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенное из корыстных побуждений.

И животновод, и бригадир получили по три года лишения свободы, кроме того они 3 года не могут занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Правда, суд применил отсрочку основного исполнения наказания в виде лишения свободы на 2 года. Но осужденным колхозникам придется выплатить штрафы в размере 1110 и 1480 рублей, сообщает Витебская областная прокуратура.