В Толочинском районе прямо на дороге дотла сгорел комбайн
4 августа в Толочинском районе загорелся комбайн, ехавший по автомобильной дороге.
Загорание произошло в район деревни Харлинцы, при этом комбайнер не справился с управлением, комбайн съехал в кювет и перевернулся.
В результате инцидента зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье GS12»
2008 года выпуска, принадлежащий КСУП «Племенной завод «Реконструктор» сгорел дотла. Люди во время дорожно-транспортного происшествия не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.
Причина загорания устанавливается.