В Толочинском районе прямо на дороге дотла сгорел комбайн

Зоя Машэка • 05/8/23 13:56 • Здарэнні

4 августа в Толочинском районе загорелся комбайн, ехавший по автомобильной дороге.



Загорание произошло в район деревни Харлинцы, при этом комбайнер не справился с управлением, комбайн съехал в кювет и перевернулся.

В результате инцидента зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье GS12»

2008 года выпуска, принадлежащий КСУП «Племенной завод «Реконструктор» сгорел дотла. Люди во время дорожно-транспортного происшествия не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина загорания устанавливается.