В Витебске произошло аварийное отключение горячего трубопровода, горожане слышали хлопок на Восточной ТЭЦ

Сяржук Серабро • 05/8/23 13:39 • Здарэнні

5 августа примерно в 4:20 жители Витебска, живущие в районе мини-ТЭЦ «Восточная» услышали на станции громкий хлопок и наблюдали, по их словам, некий «выброс». В части города пропало горячее водоснабжение.



В 12:05 «Витебскэнерго» распространил сообщение о том, что из-за аварийного отключения сетевого трубопровода наблюдались временные нарушения горячего водоснабжения у части потребителей областного центра. Большинство из них устранены до обеда, заверяют на предприятии.

По информации «Витебскэнерго» по состоянию на 12:00 горячее водоснабжение в Витебске отсутствовало в 8 жилых домах и одной бане.

Для устранения повреждения привлечены две бригады Витебского городского района тепловых сетей и 6 единиц спецтехники. Планируется, что полностью последствия аварии будут устранены к

20:00 сегодняшнего дня.