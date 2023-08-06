На Дривятах семья на катамаране не могла добраться до берега из-за сильного волнения

Зоя Машэка • 06/8/23 11:50 • Турызм

Вечером 5 августа в Браславском районе помощь потребовалась семье из трех человек, которых на катамаране уносило от берега.



В 17:12 спасателям позвонил глава семейства, который рассказал, что он вместе с супругой и сыном катаетсяя на катамаране на озере Дривяты. Из-за поднявшихся высоких волн, они не могут самостоятельно добраться до берега.

На помощь туристам отправили экипаж МЧС. Спасатели добрались до катамарана на моторной лодке, на которой и доставили на берег всю семью. Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.