Уже +31 °С в Витебске и выше +30 °С почти по всей Витебской области

Сяржук Серабро • 06/8/23 16:08 • Здароўе

В Витебске температура атмосферного воздуха поднялась выше +31 °С, почти по всей Витебской области столбик термометра поднялся выше +30 °С.



Самая высокая температура на 16:00 зафиксирована в Шарковщине— там было +31,6 °С, на втором месте Россоны — +31,2 °С.

В Орше, как и в областном центре, +31 °С, на десятые доли градуса ниже температура в Докшицах, Лепеле и Верхнедвинске.

Пока не достиг отметки в +30 °С столбик термометра только в Езерище, Браславе и Березинском заповеднике.