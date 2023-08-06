Узнали, как работают дисперсионные рамки на улицах знойного Витебска. Их обещали установить 7 штук

Сяржук Серабро • 06/8/23 21:49 • Здароўе

6 августа температура воздуха в Витебске поднималась до +31,3 °С. Помогают ли витеблянам пережить жару хваленые рамки, разбрызгивающие воду.



В июне сообщалось, что в Витебске установят 7 арок с распылителями воды. Работы по монтажу, наладке и подключению к центральному водопроводу этих дисперсионных рамок якобы велись в сквере имени Маяковского, на улицах Суворова, Замковой, Гоголя, Толстого и в парке Победителей.

Во время «Славянского базара в Витебске» работало как минимум три распыляющие воду арки: на улице Суворова, на улице Ленина через дорогу от ратуши и на Замковой улице в районе книжного магазина.

Сегодня, однако, корреспонденту «ННВ» удалось найти только две дисперсионные рамки — на улицах Суворова и Ленина. Ни на Замковой, ни на улице Гоголя таких устройств не было, не удалось обнаружить их и парке Победителей, а также сквере Маяковского.

Более того, на площади Победы, которая после вырубки сквера является, наверное, самым горячим местом в Витебске по какой-то причине не работают «шары» на фонтанах, расположенных ближе к улице Ленина — именно они зачастую выполняли роль таких же дисперсионных устройств.