Пошли грибы — четвертые сутки подряд спасатели выезжают на поиск грибников, заблудившихся в различных районах Витебщины

Зоя Машэка • 07/8/23 14:00 • Турызм

За минувшие четверо суток в лесах Витебской области заблудились 9 человек, инциденты произошли в Дубровенском, Лиозненском, Оршанском и Витебском районах.



6 августа 47-летняя женщина заблудилась в лесном массиве возле деревни Юково Дубровенского района. Для поисковых работ пришлось задействовать 2 единицы техники и 5 человек, из них 1 единица техники и 2 работника МЧС. Женщину нашли спустя три часа.

В тот же день в лесу у агрогородка Бабиновичи Лиозненского района заблудились 77-летний пенсионер и его 47-летний знакомый. На их поиски направили2 единицы техники и 5 человек, из них 1 единица техники и 2 работника МЧС. Найти грибников удалось спустя час.

5 августа в МЧС около полудня позвонила встревоженная жительница города Орша и сообщила, что её муж отправился за грибами и заблудился возле станции Лужки. С 58-летнеим мужчиной поддерживалась связь по мобильному телефону, его сориентировали на звук сирены. В результате спасателям удалось выйти на заблудившегося оршанца и вывести его из лесу.

Перед выходными, 4 августа под Витебском заблудился 76-летний пенсионер. Его искали полтора часа.

Днем ранее, 3 августа, как писали «ННВ», в Витебском районе заблудились сразу четыре женщины: 70-летняя бабушка, ее 33-летнея дочка, а также 9-ти и 8-ми летние внучки.