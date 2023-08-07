После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото + видео

• 07/8/23 22:57 • Экалогія

Жара +32,5 °C, ветер 21 метр в секунду и 31 миллиметр осадков — 7 августа в Витебске затапливало улицы и падали деревья, уже известно о троих пострадавших в Витебской области.
После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Первая половина дня в Витебске выдалась чрезвычайно жаркой и столбик термометра к четырем часам дня поднялся до отметки +32,5 °C.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Примерно в 17:30 на областной центр обрушился ливневый дождь, и столбик термометра резко упал сразу на 14,5 градуса — температура понизилась до +18 °C. При этом скорость порывов ветра в городе достигала 21 метра в секунду.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

За три с половиной часа в Витебске выпал 31 миллиметр осадков, что составляет 43% от месячной нормы для августа. В городе стало подтапливать низкие места на проспекте Фрунзе, улице Правды, в районе площади Победы и автовокзала.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

В Витебске во время грозы спасателям поступило сразу 4 сообщения о пожарах. По всем сообщениям была направлена необходимая аварийно-спасательная техника. Из четырех сообщений, подтверждено 2, в настоящее время оба ликвидированы, никто не пострадал.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

В области зафиксировано 88 случаев падения деревьев в Витебском, Лепельском, Полоцком, Браславском, Сенненском районах и областном центре, повреждено 14 легковых автомобилей (Ушачский – 5, Лепельский —2, Витебск – 7).

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Ветром были повреждены крыши 73 зданий: 49 – частной застройки, 16 – объектов жилищно-коммунального хозяйства и 8 объектов социальной сферы.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

В результате падения деревьев в Ушачском районе травмирован 10-летний ребенок рождения и женщина, сейчас они госпитализированы, еще один мужчина травмирован в Лиозненском районе, сообщается пресс-службой МЧС.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Возле витебского автовокзала ветер повалил металлическое ограждение вокруг уже многие годы строящегося торгового центра.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение, на железнодорожном вокзале по громкоговорящей связи сообщалось об опоздании поездов региональных линий из Езерища. Орши и Могилева, причем опоздание могло достигать 40 минут.

После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

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