После сильной жары на Витебск обрушился тропический шторм, в городе сразу выпало 43% от месячной нормы осадков. Фото + видео

Сяржук Серабро • 07/8/23 22:57 • Экалогія

Жара +32,5 °C, ветер 21 метр в секунду и 31 миллиметр осадков — 7 августа в Витебске затапливало улицы и падали деревья, уже известно о троих пострадавших в Витебской области.



Первая половина дня в Витебске выдалась чрезвычайно жаркой и столбик термометра к четырем часам дня поднялся до отметки +32,5 °C.

Примерно в 17:30 на областной центр обрушился ливневый дождь, и столбик термометра резко упал сразу на 14,5 градуса — температура понизилась до +18 °C. При этом скорость порывов ветра в городе достигала 21 метра в секунду.

За три с половиной часа в Витебске выпал 31 миллиметр осадков, что составляет 43% от месячной нормы для августа. В городе стало подтапливать низкие места на проспекте Фрунзе, улице Правды, в районе площади Победы и автовокзала.

В Витебске во время грозы спасателям поступило сразу 4 сообщения о пожарах. По всем сообщениям была направлена необходимая аварийно-спасательная техника. Из четырех сообщений, подтверждено 2, в настоящее время оба ликвидированы, никто не пострадал.

В области зафиксировано 88 случаев падения деревьев в Витебском, Лепельском, Полоцком, Браславском, Сенненском районах и областном центре, повреждено 14 легковых автомобилей (Ушачский – 5, Лепельский —2, Витебск – 7).

Ветром были повреждены крыши 73 зданий: 49 – частной застройки, 16 – объектов жилищно-коммунального хозяйства и 8 объектов социальной сферы.

В результате падения деревьев в Ушачском районе травмирован 10-летний ребенок рождения и женщина, сейчас они госпитализированы, еще один мужчина травмирован в Лиозненском районе, сообщается пресс-службой МЧС.

Возле витебского автовокзала ветер повалил металлическое ограждение вокруг уже многие годы строящегося торгового центра.

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение, на железнодорожном вокзале по громкоговорящей связи сообщалось об опоздании поездов региональных линий из Езерища. Орши и Могилева, причем опоздание могло достигать 40 минут.