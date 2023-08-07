В Витебске трамвай сошел с рельсов. Фото

Іван Дзедушкін • 07/8/23 12:44 • Здарэнні

Утром 6 августа в Витебске трамвай «БКМ 62103» сошел с рельсов во время разворота на кольце в конце улицы Максима Горького.



По предварительной информации ГАИ, трамвай под управлением женщины-водителя, при осуществлении въезда на разворотное кольцо, сошел с рельсов задней спаркой вагона трамвая.

В результате ДТП водитель и находившаяся в салоне 55-летняя кондуктор рождения были переданы медицинским работникам для осмотра. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Судя по фото инцидент произошел с вагоном №650, курсировавшим по маршруту №8. По неофициальным данным причиной инцидента могло стать плохое самочувствие вагоновожатой из-за жары, женщина госпитализирована.