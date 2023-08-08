Двое детей и двое взрослых пострадали в Витебской области из-за вчерашнего шторма, нарушалось электроснабжение 1464 населенных пунктов

Зоя Машэка • 08/8/23 13:04 • Здарэнні

В Витебской области из-за ураганного ветра во время ливня 7 августа пострадали 4 человека, 1464 населенных пункта периодически оставались без электроснабжения, в нескольких районах деревья упали на железнодорожные пути.



Люди от стихии вчера пострадали в трех районах Витебщины:

в Ушачах на Витебской улице на 10-летню девочку упало дерево, а на 42-лентнюю женщину — лист шифера, обе госпитализированы — ребенок с переломом большой берцовой кости, а взрослая с тонированной раной ноги;

в деревне Добромысли Лиозненского района 61-летний мужчина получил ушибленную рваную рану верхней поверхности левой голени и гематомой верхней поверхности правой голени от упавшего куска шифера, его тоже госпитализировали;

в Лепеле 16-летенему подростку сорванный с крыши лист шифера ушиб голову, мальчика отправили на амбулаторное лечение.

Пожары произошли на 1-ой Украинской улице в Витебске и в деревне Княжица Витебского района. В обоих случаях основной причиной пожара рассматривают – проявление сил природы, удар молнии.

В Витебском, Городокском, Глубокском, Оршанском, Полоцком, Сенненском и Шумилинском районах зафиксированы падения деревьев на железнодорожные пути и контактные линии, задержка движения 16 пассажирских поездов составила от 20 минут до 1 часа 12 минут.

Всего по учету МЧС в Витебской области зафиксировано падение 89 деревьев. В результате было повреждено 15 автомобилей (7 – в Витебске, 5 – в Ушачском районе, 2 – в Лепелском районе, 1 – в Оршанском районе). В 38 населенных пунктах 8 районах области повреждены 94 кровли зданий (51 – частное домовладение; 2 – хозяйственные постройки; 5 – производственных зданий; 24 – сельскохозяйственных зданий; 12 – социальных объектов).

Для принятия решений по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений проведено заседание 3 районных комиссий по ЧС: в Витебском, Оршанском и Ушачском районах, сообщается пресс-службой МЧС.

Как писали «ННВ», ливень, обрушившийся вчерашним вечером на Витебск, вызвал ряд подтоплений.