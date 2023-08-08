Новый способ оплаты проезда в городском транспорте появился в Витебске. Узнали, как это работает

Сяржук Серабро • 08/8/23 21:45 • Падзеі

Новый способ оплатить проезд в общественном транспорте при помощи мобильного телефона стал доступен в Витебске. Пока он работает только в городских автобусах.



Оплатить проезд при помощи смартфона могут пассажиры, у которых установлено приложение «M-Belarusbank», так что этот способ будет удобным для клиентов «Беларусбанка».

Для оплаты используется QR-код, размещенный в салоне автобуса. Активировать его модно двумя способами: либо через меню приложения «M-Belarusbank» (Платежи – Оплата по QR-коду», либо при помощи приложения фотокамеры вашего смартфона, тогда сначала откроется страничка сервиса «Cashew» с кнопкой оплаты через «Беларусбанк».

Оплата талончика будет отображаться в меню «Последние платежи» приложения «M-Belarusbank», эту квитанцию пассажир может предъявить кондуктору или контроллеру.

Как видим, способ оплаты мало отличается от использования приложения «Оплати», напомним, что такой способ оплаты проезда в транспорте в Витебске появился еще в 2020 году. Разве что вам не придется ставить дополнительное приложение и пополнять кошелек — теперь деньги будут списываться напрямую с банковской карты, привязанной к «M-Belarusbank».

Следует отметить, что теперь в салонах автобусов размещены два QR-кода — для оплаты при помощи «Оплати», и для оплаты при помощи «M-Belarusbank». Их не следует путать. Иначе в приложении вы получите ошибку.

Также недостатком является то, что коды размещены достаточно высоко над окнами, в движущемся автобусе одновременно наводить на ник камеру и держаться за поручни не очень удобно.