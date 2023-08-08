В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов. Узнали, где
12 новых павильонов должны появиться в Витебске на остановках общественного транспорта. Заменят и самую страшную остановку в городе, о которой писали «ННВ».
Павильоны для остановок закупает Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Запрос ценовых предложений размещен электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.
Как следует из запроса, закупается 12 павильонов, которые собираются установить на пяти улицах областного центра. Это следующие остановочные пункты:
- улица Терешковой
- «Поликлиника №1» (нечетная);
- «Троллейбусная» (нечетная);
- «Троллейбусная» (четная);
- «Индустриальный колледж» (нечетная);
- «Индустриальный колледж» (четная);
- «Транспортная» (нечетная);
- «Транспортная» (четная);
- улица Петруся Бровки
- «Московская» (нечетная);
- проспект Людникова
- ОАО «Красный Октябрь» (четная);
- проспект Победы
- «Университет имени Машерова» (нечетная);
- Московский проспект
- «школа №11» (четная, 2 павильона).
Согласно техническому заданию павильоны будут с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. Такие остановки в Витебске устанавливают с 2019 года, год назад ЖКХ также закупало 12 подобных павильонов.
Монтировать на остановочных пунктах их будут на протяжении всей осени — по четыре павильона в месяц.
Ориентировочная стоимость закупки 100 000 рублей, финансируется она из средств городского бюджета Витебска.