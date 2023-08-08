В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов. Узнали, где

• 08/8/23 14:33 • Падзеі

12 новых павильонов должны появиться в Витебске на остановках общественного транспорта. Заменят и самую страшную остановку в городе, о которой писали «ННВ».
Готовый павильон нового образца на остановке на площади Свободы. Фото Сергея Серебро

Павильоны для остановок закупает Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Запрос ценовых предложений размещен электронной торговой площадке Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Остановочный пункт «Транспортная» на улице Терешковой в Витебске. Фото Сергея Серебро

Как следует из запроса, закупается 12 павильонов, которые собираются установить на пяти улицах областного центра. Это следующие остановочные пункты:

  • улица Терешковой
    • «Поликлиника №1» (нечетная);
    • «Троллейбусная» (нечетная);
    • «Троллейбусная» (четная);
    • «Индустриальный колледж» (нечетная);
    • «Индустриальный колледж» (четная);
    • «Транспортная» (нечетная);
    • «Транспортная» (четная);
  • улица Петруся Бровки
    • «Московская» (нечетная);
  • проспект Людникова
    • ОАО «Красный Октябрь» (четная);
  • проспект Победы
    • «Университет имени Машерова» (нечетная);
  • Московский проспект
    • «школа №11» (четная, 2 павильона).

Согласно техническому заданию павильоны будут с двумя боковыми стенками и крышей из закаленного стекла. Такие остановки в Витебске устанавливают с 2019 года, год назад ЖКХ также закупало 12 подобных павильонов.

Воркаут на остановочном павильоне в Витебске. Фото Сергея Серебро

Монтировать на остановочных пунктах их будут на протяжении всей осени — по четыре павильона в месяц.

Ориентировочная стоимость закупки 100 000 рублей, финансируется она из средств городского бюджета Витебска.

В Витебске появится 12 новых остановочных павильонов. Узнали, где

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