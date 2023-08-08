В Витебской области сняли ограничения на посещения лесов

Сяржук Серабро • 08/8/23 15:31 • Экалогія

После вчерашнего ливня в Витебской области сняты ограничения на посещение леса.



Ограничения действовали во всех районах Витебщины, за исключение Браслаского района.

Вчера вечером и минувшей ночью по всей Витебской области прошли сильные дожди, например в Лынтупах выпало сразу 57 миллиметров осадков, в Верхнедвинске — 46 миллиметров, в Полоцке — 45 миллиметров, в Витебске 34 миллиметра.

В связи с этим класс пожарной опасности понизился и ограничения на посещение лесов по состоянию на вторую 15:00 8 августа были сняты во всех районах Витебщины.