В Витебском районе вчера утонул пенсионер
7 августа в Витебском районе утонул 67-летний мужчина. СК проводит проверку.
Днем сельчанин после распития спиртного пошел купаться в реке Усвяча. Пенсионер долгое время не возвращался домой, и родственники забили тревогу. В этот же день они нашли и извлекли его тело из реки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба СК.