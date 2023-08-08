В Витебском районе вчера утонул пенсионер

Іван Дзедушкін • 08/8/23 14:58 • Здарэнні

7 августа в Витебском районе утонул 67-летний мужчина. СК проводит проверку.



Днем сельчанин после распития спиртного пошел купаться в реке Усвяча. Пенсионер долгое время не возвращался домой, и родственники забили тревогу. В этот же день они нашли и извлекли его тело из реки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Витебским районным отделом Следственного комитета в ходе проверки, сообщает пресс-служба СК.