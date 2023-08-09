Более 34 млн. руб. потратит УКС Витебского облисполкома на линию сортировки мусора. Где ее поставят?

Сяржук Серабро • 09/8/23 11:46 • Экалогія

Управление капитального строительства Витебского облисполкома объявило тендер на поставку линии переработки и полуавтоматической сортировки вторичных отходов.



Согласно документации тендера приобретается линия мощностью не менее 220 тонн смену или

24 тонны в час.

Она должна состоять из 8 подающих и 5 сортировочных транспортеров и будет оснащена 3 электромагнитными, 4 оптическими, 1 баллистическим и 2 вибрационными сепараторами. Для прессования отсортированного мусора установят 2 горизонтальных пресса.

Судя по документации закупки эта сортировочная линия предназначена для полигона твердых коммунальных отходов Новополоцка. Покупателем выступит «Биомехзавод бытовых вторресурсов». Поставить линию должны док конца лета 2024 года.

Ориентировочная стоимость приобретаемой линии переработки и полуавтоматической сортировки вторичных отходов составляет 34 331 689 рублей. На ее закупку направят средства, поступившие на специальный счет в виде платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использованияотходов товаров и упаковки, а также кредиты банков.