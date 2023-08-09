Грузовик с зерном загорелся в Оршанском районе

Зоя Машэка • 09/8/23 11:11 • Здарэнні

Новенький самосвал загорелся во время перевозки обмолоченного зерна в Оршанском районе.



Инцидент произошел вечером 8 августа. В поле у деревни Зубово жали озимую пшеницу. В 19:10 грузовой автомобиль МАЗ-5550С5, перевозивший зерно, загорелся.

В результате пожара в самосвале 2021 года выпуска повреждена электропроводка. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 4 августа в Толочинском районе прямо на дороге сгорел комбайн.