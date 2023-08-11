82-летний дедушка, более суток блуждавший в лесу, смог самостоятельно выбраться к людям, но оказался в другом районе

Сяржук Серабро • 11/8/23 17:12 • Турызм

82-летний пенсионер, ушедший в лес за грибами в Ушачском районе, проблуждал более суток и вышел к людям в Глубокском районе.



Как писали «ННВ», поиски престарелого мужчины начались 9 августа в 7:44 утра. Было известно, что пенсионер направился в лес в районе деревни Косари Ушачского района. Для поисковых работ были задействованы 6 единиц техники и 25 человек, но найти дедушку в светлое время суток не удалось.

В ночь с 9 на 10 августа поиски пропавшего грибника продолжили волонтёры поисково-спасательного отряда «Ангел» из Витебска, поисково-спасательные работы по-прежнему проходили в Ушачском районе.

Однако 10 августа 82-летний Николай Алексеенок самостоятельно выбрался из леса и вышел к деревне Ивесь уже в Глубокском районе, сообщает ПСО «Ангел».

Только по прямой расстояние между деревнями Косари и Ивесь превышает 18,5 километров. По лесу между болот престарелый мужчина, наверняка, «намотал» гораздо больше.