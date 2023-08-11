Два коровник с водонапорной башней продаю в Чашникском районе. Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 11/8/23 18:43 • Эканоміка

Два коровника с водопроводной сетью и водонапорной башней продают в Чашникском районе.



На аукцион выставлены два коровника общей площадью 1370,5 и 1394,7 квадратных метров соответственно, сенажная траншея с подпорной стеной и покрытием, водопроводная сеть с колодцем и трубопроводом, две площадки, водонапорная башня.

Эта ферма находится в деревне Жучки и была построена во времена Советского Союза в 1984 году.

Начальная стоимость лота составляет 152 272 рубля 93 копейки. Кроме того, новому владельцу придется выложить еще 3369 рублей 39 копеек за подготовку документации объекта к продаже.